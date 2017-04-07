В Сербии разбился учебно-боевой самолет, два пилота погибли

БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Два пилота погибли при падении учебно-боевого самолета военной авиации Сербии утром в нескольких десятках километров от Белграда, сообщило в пятницу министерство обороны республики.
"При сегодняшнем падении учебно-боевого самолета погибли два пилота – подполковник Ненад Чулибрк из штаба ВВС и ПВО и капитан Деян Пандурович из 252-ой учебной эскадрильи 204-ой авиационной бригады", — говорится в сообщении ведомства.
Глава минобороны Зоран Джорджевич и начальник Генштаба генерал Любиша Дикович направились на место происшествия. Министр поручил провести чрезвычайную инспекцию Инспекторату обороны, начальник Генштаба сформировал специальную комиссию по выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.
В Сербии разбился учебно-боевой самолет https://t.co/6rtih80gsQ #ВВС #Страна #ХОД #Сербия #Капитан— Postsovet.RU (@postsovet) 7 апреля 2017 г.