В Сербии разбился учебно-боевой самолет, два пилота погибли

БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Два пилота погибли при падении учебно-боевого самолета военной авиации Сербии утром в нескольких десятках километров от Белграда, сообщило в пятницу министерство обороны республики.

Двухместный учебно-боевой самолет югославского производства "Супер галеб Г-4" ВВС и ПВО Вооруженных сил Сербии упал в пятницу около 10.30 (11.30 мск) в районе села Слатина муниципалитета Уб в ходе выполнения регулярного учебного полета.

"При сегодняшнем падении учебно-боевого самолета погибли два пилота – подполковник Ненад Чулибрк из штаба ВВС и ПВО и капитан Деян Пандурович из 252-ой учебной эскадрильи 204-ой авиационной бригады", — говорится в сообщении ведомства.

Глава минобороны Зоран Джорджевич и начальник Генштаба генерал Любиша Дикович направились на место происшествия. Министр поручил провести чрезвычайную инспекцию Инспекторату обороны, начальник Генштаба сформировал специальную комиссию по выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.

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