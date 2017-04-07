СМИ: советник и зять Трампа умолчал о встречах с Кисляком и Горьковым

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер при заполнении форм для получения доступа к секретным материалам не сообщил о контактах с главой ВЭБ Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком, передает телеканал CNBC.

По данным телеканала, Кушнер был обязан указать все контакты с иностранцами за последние семь лет, однако умолчал о десятках встреч, в том числе с Кисляком и Горьковым.

Адвокат Кушнера утверждает, что его клиент не сообщил об этих встречах по ошибке. Однако ФБР намерено допросить зятя Трампа.

Ранее сообщалось, что на предстоящем слушании в комитете по разведке сената США Кушнер будет утверждать, что эти встречи носили характер "координационных совещаний" и были нацелены на "поиск хорошего посредника" в отношениях с Россией.

В ВЭБа заявили, что встречи руководства банка с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации. По данным ВЭБ, руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно отвергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Опроверг их и Белый дом.