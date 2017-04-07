Захарченко рассказал, на что пойдут переданные Меньшовым деньги

ЗУГРЭС (Донецкая область, Украина), 7 апр — РИА Новости. Деньги, переданные российским кинорежиссером Владимиром Меньшовым, будут потрачены на интернаты и детские дома, заявил в пятницу журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Огромное спасибо этому человеку. Это, действительно, поступок… Этот миллион пойдет на интернаты и детские дома", — заявил он.

В четверг Меньшов подтвердил РИА Новости передачу денег в поддержку Донбасса.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на пост в Facebook писателя Захара Прилепина сообщили, что Меньшов передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей и ноутбук. По данным издания "Украинская правда", Прилепин "не уточнил, на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти батальона спецопераций номер 1". Позже Служба безопасности Украины сообщила, что "не оставит без внимания" данную информацию.