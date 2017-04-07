В Словении разработали первые в мире интерактивные надгробия

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Компания из Словении Bioenergija разработала первые в мире надгробные плиты с 48-дюймовыми экранами, позволяющими размещать и демонстрировать видео, изображения и цифровой контент, сообщает агентство Рейтер.

"Помимо имени и фамилии усопшего экраны на надгробиях позволяют вывести дополнительную информацию, можно даже написать целую повесть, если хочется. Вы можете загрузить туда изображение или фильм", — цитирует агентство главу компании Сасо Радовановича.

По словам Радовановича, сенсорный экран распознает присутствие человека, и когда рядом с надгробием никого нет, на экране показаны лишь имя усопшего и даты его жизни. "Это экономит энергию и защищает сам экран, позволяя тем самым продлить период его службы", — добавил он. Сообщается, что новый тип надгробий является водонепроницаемым и защищен от действий вандалов.

Как сообщает агентство, новый тип надгробных плит был создан совместно с профессором в области компьютерной техники Университета Марибора Миланом Зорманом. Он пояснил, что в настоящее время специалисты работают над приложением для смартфона, которое в дальнейшем увеличит интерактивность надгробий. "Мы хотим вывести звук в наушники, подсоединенные к мобильному телефону, на котором будет установлено данное приложение. Посетители смогут прослушать транслируемую видеозапись ", — заявил профессор. Таким образом, на кладбище сохранится тишина.

Как сообщил Радованович, компания уже получила несколько заказов данного продукта на сумму 3 тысячи евро.