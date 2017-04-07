В Киеве обещают крымчанам с украинскими паспортами безвизовые поездки в ЕС

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что те жители Крыма, у которых остались украинские паспорта, смогут ездить в Европу без виз, если оформят биометрические документы на Украине. Об этом сообщил заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко.

Накануне Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны, но до вступления документа в силу ему предстоит еще ряд процедур. Сначала это решение должен утвердить Совет ЕС, а затем его подпишут глава Европарламента и представитель председательствующей в ЕС Мальты. Как сообщали украинские СМИ, безвизовый режим может заработать в июне.

Саенко заявил, что в Крыму есть люди, сохранившие украинское гражданство, и уже ведутся переговоры, "каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины".

"И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт", — сказал дипломат, отметив, что каждый такой случай нужно рассматривать отдельно.

В свою очередь пресс-атташе представительства ЕС на Украине Давид Стулик заявил, что крымчане с украинским гражданством могут посетить ЕС без виз только по украинским биометрическим паспортам.