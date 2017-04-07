Захарченко считает, что в ополчение войдет все взрослое население ДНР

ЗУГРЭС (Донецкая область, Украина), 7 апр — РИА Новости. В ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики входит все взрослое население ДНР, около 2 миллионов человек, прошедшие сборы показали наличие большого мобилизационного ресурса, заявил глава республики Александр Захарченко.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 6 апреля прошли мобилизационные сборы резервистов, на которых присутствовали около 30 тысяч человек.

"Вчерашний день показал, что у нас очень большой мобилизационный ресурс. У нас воюет не только армия, у нас воюет весь народ. Численность нашей армии практически два миллиона, все взрослое население нашей республики", — сказал Захарченко.