Лукашенко призвал СНГ сосредоточиться на "постсоветских" конфликтах

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружеству независимых государств стоит занять активную позицию по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве.
26.7%Да, в этот раз они настроены серьезно
23.6%Едва ли, эти "угрозы" звучат уже не впервые
38.8%Будет зависеть от того, сможет ли Киев получить выгоду от такого решения
10.9%Не слежу за темой
При разрешении данных конфликтов, как считает белорусский президент, необходимо исходить из интересов людей. "В Нагорном Карабахе что, люди хорошо живут, постоянно подвергаясь определенным военным проблемам? Они просто живут и ждут, что завтра что-то случится, не дай бог, бомба на голову упадет. Это нормально? Это ненормально! Кому это выгодно? Никому!" — подчеркнул он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.