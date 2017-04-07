Лукашенко призвал СНГ сосредоточиться на "постсоветских" конфликтах

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружеству независимых государств стоит занять активную позицию по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве.

Выйдет ли Украина из СНГ? Да, в этот раз они настроены серьезно

Едва ли, эти "угрозы" звучат уже не впервые

Будет зависеть от того, сможет ли Киев получить выгоду от такого решения

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"Если бы мы в рамках СНГ решили приднестровскую проблему, Нагорного Карабаха проблему, проблему Донбасса в Украине… Но мы же этого не делаем. И порой не делаем не потому, что нельзя сделать, а потому что разные интересы. А проблему решать надо", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир"

При разрешении данных конфликтов, как считает белорусский президент, необходимо исходить из интересов людей. "В Нагорном Карабахе что, люди хорошо живут, постоянно подвергаясь определенным военным проблемам? Они просто живут и ждут, что завтра что-то случится, не дай бог, бомба на голову упадет. Это нормально? Это ненормально! Кому это выгодно? Никому!" — подчеркнул он.

"Надо решить вот эти вопросы, которые лежат на поверхности в СНГ, прежде чем заглядывать в будущее. И, решая эти вопросы, мы увидим новые стратегические направления, по которым нам надо будет действовать", — добавил Лукашенко.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.