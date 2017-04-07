Судьи и журналисты, ведущие дело Фийона, получили письма с угрозами

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Журналисты сатирического издания Canard Enchaine и портала Mediapart, а также четыре судьи, ведущих дело о трудоустройстве супруги экс-премьера страны, кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, получили письма с угрозами и пулями, передает портал Mediapart.

Сообщается, что издание, сотрудники которого получили письма, отправленные из Марселя, уже обратилось в суд.

В конвертах, полученных журналистами, содержится рисунок с изображением гроба и инициалами главы издания. "Бдительность и защита не продлится вечно… И тогда мы придем за вами или одним из ваших близких", — говорится в сопровождающей записке.

Журналисты Canard Enchaine получили аналогичные письма, только вместо инициалов у гроба нарисована уточка — символ издания. В отличие от коллег, иск в суд сотрудники Canard Enchaine подавать не стали, однако полицию в известность все-таки поставили.

Прокуратура Парижа открыла расследование по статье "угрозы смерти".

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