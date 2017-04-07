"Перешел все границы": в Киеве собирают подписи за отставку Кличко

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Киеве начался сбор подписей за отставку мэра Виталия Кличко. Об этом объявила инициативная группа территориальной общины украинской столицы, сообщает интернет-портал depo.ua.

Собрание, на котором обсуждали Кличко, прошло в среду в Украинском доме.

"Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе", — пишет портал.

Уникальный случай для Украины

Среди претензий к градоначальнику — невыполнение предвыборных обещаний. Также ему поставили в вину отсутствие стратегической перспективы развития украинской столицы.

Также активисты намерены бороться со снижением уровня социальной защищенности киевлян, "катастрофическим состоянием инфраструктуры, хищением бюджетных средств и лоббированием интересов олигархов-застройщиков".

Случай со сбором подписей за отставку Кличко является уникальным для Украины.

"Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управление Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общины перешли все границы", — пишет depo.ua.

Всего досрочную отставку Кличко поддержали 428 членов общины.

Что гласит закон

Украинское законодательство предусматривает отставку мэров городов по инициативе народа. Этому посвящена, в частности, статья 79 закона о местном самоуправлении.

Чтобы отправить мэра Киева в отставку, инициативной группе необходимо собрать 393 тысячи подписей. Затем они будут направлены в Киевскую городскую избирательную комиссию, которая после проверки и примет окончательное решение.

Если активистам удастся отправить Кличко в отставку, выборы нового мэра Киева могут пройти уже в ноябре-декабре.

"Разрушение города"

Украинский политический обозреватель Владимир Скачко заявил, что на посту мэра Киева Кличко занимался "исключительно разрушением города". По его мнению, именно градоначальник допустил "архитектурно-исторический беспредел", который привел город в плачевное состояние.

"Столица Украины при новой власти напоминает больную собаку, с которой сходит шерсть, обнажая кожу. Город "линяет" от былой красоты, величия, уюта, комфорта. Поэтому это естественная реакция горожан — не видеть такого мэра. Асфальт с городских улиц сошел вместе со снегом. Люди хотят, чтобы вместе с ними ушел и Виталий Кличко", — сказал Скачко эфире радио Sputnik.

При этом эксперт допустил, что в возможной отставке Кличко есть и политическая причина.

"Революция дожирает своих вождей. Виталий Кличко — из триады Майдана, которая осуществила государственный переворот. Олега Тягнибока не допустили в высокую политику, прокатив на выборах 2014 года. Затем отправили в отставку Арсения Яценюка. Вот сейчас — третья "голова" уходит", — уверен он.

Скачко напомнил, что в партии "Удар", которая после Майдана вошла в состав "Блока Петра Порошенко", уже говорили о намерении выйти из президентской партии.

"То есть, образно говоря, крыса первая почувствовала, что в трюме течь и попыталась смыться с корабля; капитан это засек и решил ее убрать раньше", — подчеркнул украинский обозреватель.

Герой анекдотов

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. На внеочередных выборах он получил 56,7% голосов избирателей.

Деятельность бывшего боксера в политике не раз вызывала насмешки. Особенно сильное внимание украинцев привлекают абсурдные оговорки и неудачные фразы градоначальника.

Так, говоря о подготовке к отопительному сезону, Кличко призвал жителей Киева "подготовиться к земле".

Кроме того, он не раз демонстрировал свои "проблемы с арифметикой" — в октябре прошлого года неправильно подсчитал количество снегоуборочной техники, которая поступила в Киев из Германии. Конфуз произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы получили помощь от Федеративной Республики Германия. Сегодня я встречал пятнадцать автомобилей, которые были на таможне, тринадцать из которых MAN, а три — Mercedes", — заявил Кличко, отвечая на вопрос ведущей о подготовке к зиме.

Впрочем, сам Кличко к своим оплошностям относится с юмором. В марте он даже пообещал выпустить сборник своих "перлов".

"Скоро, я уже обещал, выпущу книжку изречений. Так что будет интересно почитать", — отметил Кличко.

По словам мэра, самому ему больше всего нравятся две оговорки — "про замов" и про "готовиться к земле", сделанные им в августе 2014 года.

В первом случае Кличко пытался объяснить, почему правительство не подписывает документы о назначении его советников.

"У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров, которых назначить невозможно, не знаю почему", — заявил мэр.

Вторая оговорка была связана с обращением Кличко к горожанам по поводу предстоящего отопительного сезона.

"Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле", — заявил Кличко.