В Британии удар США по Сирии назвали первым испытанием для Трампа

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Мария Табак. Удар США по авиабазе в сирийской провинции Хомс стал первым испытанием для администрации президента Дональда Трампа, заявил глава минобороны Британии Майкл Фэллон.
"Мы видели первое испытание для администрации Трампа, столкнувшейся с первой химической атакой. Ранее режим Асада в Сирии, используя газ, нарушал международное право. Сейчас же это случилось в первый раз за время работы администрации Трампа, и они показали, что они хотят сделать для помощи сдерживанию в будущем", — сказал Фэллон в интервью Sky News.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.