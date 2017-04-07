СМИ: все больше британцев пытается получить гражданство ЕС перед Brexit
ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Все больше Британцев пытается получить гражданство ЕС перед ожидающимся в 2019 году Brexit, пишет в пятницу газета Times.
"Цвет британского паспорта может снова стать синим (из-за планируемой реформы после выхода из ЕС), однако все больше британцев хотят сохранить его бордовый цвет. Заявок на получение французского гражданства поступило в консульство Франции уже в первом квартале в два раза больше, чем за весь 2016 год", — пишет издание.
При этом, согласно данным консульства, значительно – на 39% — выросло количество заявок на получение гражданства от смешанных пар, в которых один из супругов – французский гражданин. Вместе с тем, отмечает газета, консульство не смогло представить полные и точные данные о количестве обратившихся за гражданством ЕС.
В 2016 году, когда прошел референдум о Brexit, количество заявок на получение британцами гражданства ЕС было на 40 больше, чем в 2015-м. Также отмечается рост количества желающих получить гражданство Ирландии: в 2016 году британцы подали более 58 тысяч таких заявок, что на 42% больше, чем в 2015-м.
Французское гражданство британцы могут получить тремя способами: вступить в брак с французом, по происхождению и по месту владения недвижимостью, в которой проживает заявитель. Для получения французского гражданства британцы должны состоять в браке с гражданином Франции в течение пяти лет.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.