СМИ: все больше британцев пытается получить гражданство ЕС перед Brexit

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Все больше Британцев пытается получить гражданство ЕС перед ожидающимся в 2019 году Brexit, пишет в пятницу газета Times.

"Цвет британского паспорта может снова стать синим (из-за планируемой реформы после выхода из ЕС), однако все больше британцев хотят сохранить его бордовый цвет. Заявок на получение французского гражданства поступило в консульство Франции уже в первом квартале в два раза больше, чем за весь 2016 год", — пишет издание.

При этом, согласно данным консульства, значительно – на 39% — выросло количество заявок на получение гражданства от смешанных пар, в которых один из супругов – французский гражданин. Вместе с тем, отмечает газета, консульство не смогло представить полные и точные данные о количестве обратившихся за гражданством ЕС.

В 2016 году, когда прошел референдум о Brexit, количество заявок на получение британцами гражданства ЕС было на 40 больше, чем в 2015-м. Также отмечается рост количества желающих получить гражданство Ирландии: в 2016 году британцы подали более 58 тысяч таких заявок, что на 42% больше, чем в 2015-м.

Французское гражданство британцы могут получить тремя способами: вступить в брак с французом, по происхождению и по месту владения недвижимостью, в которой проживает заявитель. Для получения французского гражданства британцы должны состоять в браке с гражданином Франции в течение пяти лет.