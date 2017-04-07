НАТО "оставила открытыми" двери для Украины, "предложив Киеву выбор"

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. НАТО оставляет открытыми двери для членства Украины, однако Киев должен сам принять решение, хочет ли он стать членом альянса, сообщила заместитель генсека организации Роуз Геттемюллер.
"Относительно будущего членства в НАТО я хочу отметить два базовых компонента. Первое: НАТО твердо придерживается принципа, что каждая страна должна выбирать организацию своей безопасности, и Украина должна решать сама в плане обеспечения своей безопасности. Второе: я хочу акцентировать внимание, что НАТО оставляет свои двери открытыми, и вступление в альянс Черногории это подтверждает", — сказала Геттемюллер в пятницу на X киевском форуме по безопасности.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".