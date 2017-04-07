Киев рассчитывает получить большую поддержку от США после ударов по Сирии

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. После удара США по Сирии шансы на увеличение американской помощи Киеву в секторе безопасности существенно возрастают, считает постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр новых возможностей и ответственности", — написал Кулеба в своей колонке на сайте интернет-издания "Украинская правда"

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Пентагоне заявили, что авиабаза якобы использовалась для хранения химического оружия. Удар был нанесен с эсминцев Ross и Porter из акватории Средиземного моря. Было выпущено 59 ракет Tomahawk. По сообщению местных сирийских властей, жертвами обстрела стали семь человек – пять военных и двое гражданских.