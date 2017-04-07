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В мире

Путин назвал агрессией ракетный удар США по авиабазе в Сирии

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (172)
11:1707.04.2017
(обновлено: 11:20 07.04.2017)
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Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Кремле прокомментировали ракетный удар США по сирийской авиабазе. По мнению президента Владимира Путина, действия Вашингтона являются агрессией против суверенного государства.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
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В ночь на пятницу США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии, всего было выпущено 59 ракет. Дональд Трамп назвал действия Вашингтона ответом на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб.

Согласно последним данным, в результате бомбардировки погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

Во вторник сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химоружия в провинции Идлиб. В свою очередь, правительственные войска возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

"Под надуманным предлогом"

Позицию Кремля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
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"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у сирийской армии нет запасов химоружия, что ранее подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — подчеркнул Песков.

По его словам, Путин также считает, что Вашингтон пытается "отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".

Об отношениях Москвы и Вашингтона

Песков также рассказал, что удар по сирийской базе наносит "существенный урон" отношениям между Москвой и Вашингтоном, которые, по его словам, и так находятся "в плачевном состоянии".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Удар США в Сирии - попытка отвлечь внимание от Мосула, считают в Москве
"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Меморандум по Сирии приостановлен

После сообщений об американском ударе в Сирии российский МИД заявил, что Москва приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов, который ранее был заключен с Вашингтоном.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Морозов сравнил авиаудар США по базе в Сирии с бомбардировками Югославии
В заявлении внешнеполитического ведомства также говорится, что действия Вашингтона являются явным актом агрессии против суверенного государства.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — отметили дипломаты.

"США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права", — добавили в МИД.

Оплот борьбы с ИГ*

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin
Марин Ле Пен осудила удар США по авиабазе в Сирии
Сирийская авиабаза "Шайрат" использовалась сирийскими властями и армией как важный форпост в борьбе с вооруженной оппозицией и с "Исламским государством"*.

По словам одного из сотрудников базы, "можно говорить, что она полностью уничтожена" — вся техника, которая там находилась, вышла из строя.

"Шайрат" находится в провинции Хомс, в 40 километрах к юго-востоку от столицы провинции — одноименного города Хомс. Сирийские военные использовали базу все шесть лет, что длится конфликт.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Клинцевич: удар США по Сирии негативно скажется на отношениях двух стран
Всего здесь находилось порядка 15 боевых машин — вертолеты и самолеты. Также на территории авиабазы были расположены склады с боеприпасами, которые, по свидетельству офицеров, были уничтожены в первую очередь.

Власти Хомса пообещали восстановить базу.

"Атакованная авиабаза возобновит свою работу в ближайшее время для продолжения борьбы с терроризмом", — заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази телеканалу "Аль-Маядин".

США помогли боевикам

Источник РИА Новости рассказал, что одновременно с ударом США позиции сирийской армии атаковали боевики "Исламского государства"*. Террористы попытались захватить трассу Хомс-Фурклюс-Пальмира.

Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Эксперт: удар США мог уничтожить половину боевых самолетов ВВС Сирии
Боевики начали штурм на участке Хомс-Шайрат около 2.00 и удерживали свои позиции более часа, пока правительственные войска не перебросили в этот район подкрепление. Сейчас армия теснит боевиков вглубь пустыни.

"Это совпадение, что боевики ИГ* напали на одну из позиций обороны трассы Хомс-Пальмира в одно время с ударом США по базе Шайрат?" — задался вопросом собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pav111073
опять оправдания, как всегда россия извиняется, оправдывается еще бояре в русси всегда поклонялись, кланялись стыдно.
12:14
07.04.2017
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