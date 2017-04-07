Путин назвал агрессией ракетный удар США по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Кремле прокомментировали ракетный удар США по сирийской авиабазе. По мнению президента Владимира Путина, действия Вашингтона являются агрессией против суверенного государства.
Согласно последним данным, в результате бомбардировки погибли пять человек, еще семеро получили ранения.
Во вторник сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химоружия в провинции Идлиб. В свою очередь, правительственные войска возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
"Под надуманным предлогом"
Позицию Кремля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у сирийской армии нет запасов химоружия, что ранее подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — подчеркнул Песков.
По его словам, Путин также считает, что Вашингтон пытается "отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".
Об отношениях Москвы и Вашингтона
Песков также рассказал, что удар по сирийской базе наносит "существенный урон" отношениям между Москвой и Вашингтоном, которые, по его словам, и так находятся "в плачевном состоянии".
Меморандум по Сирии приостановлен
После сообщений об американском ударе в Сирии российский МИД заявил, что Москва приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов, который ранее был заключен с Вашингтоном.
"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — отметили дипломаты.
"США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права", — добавили в МИД.
Оплот борьбы с ИГ*
По словам одного из сотрудников базы, "можно говорить, что она полностью уничтожена" — вся техника, которая там находилась, вышла из строя.
"Шайрат" находится в провинции Хомс, в 40 километрах к юго-востоку от столицы провинции — одноименного города Хомс. Сирийские военные использовали базу все шесть лет, что длится конфликт.
Власти Хомса пообещали восстановить базу.
"Атакованная авиабаза возобновит свою работу в ближайшее время для продолжения борьбы с терроризмом", — заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази телеканалу "Аль-Маядин".
США помогли боевикам
Источник РИА Новости рассказал, что одновременно с ударом США позиции сирийской армии атаковали боевики "Исламского государства"*. Террористы попытались захватить трассу Хомс-Фурклюс-Пальмира.
"Это совпадение, что боевики ИГ* напали на одну из позиций обороны трассы Хомс-Пальмира в одно время с ударом США по базе Шайрат?" — задался вопросом собеседник агентства.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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