Западные СМИ напомнили Трампу, что он выступал против бомбардировок Сирии

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские СМИ после нанесенных по приказу президента США Дональда Трампа ракетных ударов по Сирии напомнили, как в 2013 году он выступал против бомбардировок Сирии, тем более без санкции американского конгресса.

"Многие вспоминают сообщения Дональда Трампа от 2013 года, когда США были очень близки к военному вторжению в Сирию", — сообщает портал France TV Info

В качестве иллюстрации к заметке приводятся скриншоты двух сообщений Трампа в Twitter от 29 и 30 августа 2013 года.

"Что мы получим за бомбардировку Сирии, кроме увеличения долга и возможности долгосрочного конфликта? Обаме нужно одобрение конгресса", — писал Трамп почти четыре года назад.

Во втором сообщении он также настаивает на том, что "президент должен получить одобрение конгресса, прежде чем атаковать Сирию", и отмечает, что "большой ошибкой будет не получить этого одобрения".

Став президентом США, Трамп сам принял решение о ракетном ударе по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Удар был нанесен в ночь на пятницу.

Как заявил заявил американский сенатор-республиканец Рэнд Пол, Трамп должен был запросить разрешение американского конгресса для нанесения удара по военной базе в Сирии.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Действия США, по мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, можно рассматривать как акт агрессии США против государства-члена ООН. Озеров сообщил РИА Новости, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии.