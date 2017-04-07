Берлин и Париж выступили за введение санкций против Сирии, обвинив Асада

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возлагают ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на президента Сирии Башара Асада, говорится в совместном заявлении политиков по итогам их телефонного разговора в пятницу утром.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.