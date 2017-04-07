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В Южной Корее считают, что удар США по Сирии стал предупреждением КНДР

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (134)
10:0607.04.2017
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Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Удар США по Сирии стал предупреждением КНДР, полагают эксперты Южной Кореи, однако они не считают, что Вашингтон пойдет на такие же меры на Корейском полуострове.

Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Источник: боевики ИГ* атаковали сирийских военных одновременно с ударом США
"США показали Северной Корее, что при желании они могут перейти к действиям", — приводит южнокорейское агентство Рёнхап мнение профессора Института проблем Дальнего Востока университета провинции Кёнсан-Намдо Ким Дон Оба. По его словам, Трамп хотел сказать северным корейцам, что если они применят химоружие или нанесут ракетный удар по Гуаму или Японии, не будет иного выхода, как предпринять боевые действия.

Профессор полагает, что удар США по Сирии будет иметь "позитивный эффект" на сдерживание Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей.

Другой южнокорейский профессор из университета "Тонгук" Ким Йон Хён, специализирующийся на северокорейских проблемах, не считает, что США могут нанести удар по КНДР. Он обращает внимание, что Вашингтон пошел на удар по сирийской базе во время проведения саммита между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по сирийской авиабазе
"Надо смотреть на это как на проверку Северной Кореи и Китая", — полагает Ким Йон Хён. По его мнению, Трамп как бы говорит, что США могут напрямую принять меры против КНДР, если там будет проведено новое ядерное испытание или иная "провокация", и тем самым оказывает нажим на Китай. "Удар против Сирии можно использовать как козырную карту для давления на Китай и на Северную Корею", — считает Ким Йон Хён.

На днях КНДР провела испытание новой баллистической ракеты на побережье Японского моря, однако, по мнению экспертов США и Южной Кореи, оно было неудачным. До этого Пхеньян провел успешные пуски нескольких ракет, которые упали в пределах исключительной экономической зоны Японии. В КНДР было объявлено, что там самым был отработан удар по военным базам США в Японии.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, глава МИД Японии Фумио Кисида не стал связывать удар США по Сирии с ситуацией в КНДР. По его словам, "ситуация в Сирии и ситуация в Северной Корее совершенно отличны друг от друга". Отвечая на вопрос о том, какое влияние могут оказать действия американцев в Сирии на КНДР, он сказал, что США корректируют свою позицию в отношении Пхеньяна и Японии и необходимо "сверить" ее с политикой Токио.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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