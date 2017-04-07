Блокировка "дочек" банков РФ угрожает банковской системе, заявили в Киеве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк предупредил, что блокирование украинских "дочек" российских банков может поставить под угрозу стабильность всей банковской системы Украины. Об этом министр заявил в эфире украинского телеканала "1+1", сообщает агентство ТСН.

По словам Данилюка, намерения людей, не представляющих власть, заблокировать банки создает большую неопределенность. Нет гарантий, что вслед за банками они не начнут блокировать работу правительственных учреждений или объектов инфрастуктуры, считает министр.

"…Это сигнал о том, что ситуация в стране дестабилизируется. Это негативный сигнал для внешних кредиторов", — отметил Данилюк.

Ранее радикалы из украинской партии "Национальный корпус" сообщили о намерении полностью заблокировать работу российских банков на Украине с 10 апреля.