В селе Шевченково на юге ДНР из-за обстрела повреждена школа и девять домов

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Школа и девять домов получили повреждения в результате ночного обстрела села Шевченково на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу РИА Новости глава администрации Тельмановского района.

Ранее в Минобороны ДНР заявили о ранении женщины в результате обстрела на юге республики.

"Обстрел был около 03.00. Прямо по центру села ударили. Повреждена школа, один дом практически полностью разрушен, еще восемь повреждены. Били, предположительно, из артиллерии", — сказали в администрации.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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