В Венесуэле в ходе протестов убили одиного человека

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Один человек убит в четверг в результате антиправительственных протестов в Венесуэле, сообщает служба экстренных ситуаций муниципии Каррисаль.

"Один погибший в манифестации на проспекте Монтанья Альта", — говорится в сообщении службы в ее микроблоге в Twitter.

Там же размещена фотография погибшего и информация о раненых, их число пока не уточняется. Муниципия Каррисаль расположена в штате Миранда недалеко от столицы страны Каракаса.

Ранее мэр муниципии Чакао Рамон Мучачо сообщил о ранении не менее 18 человек в ходе столкновений с силами безопасности на марше оппозиции в самом Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал в эфире телевидения о 30 задержанных за участие в беспорядках в четверг.