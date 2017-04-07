Число пропавших без вести в Мексике увеличилось почти до 30 тысяч человек

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Число людей, пропавших без вести в Мексике, в основном в результате действий преступных группировок, на конец 2016 года составило почти 30 тысяч человек, сообщает национальная комиссия по правам человека этой латиноамериканской страны.
В конце 2013 года этот показатель составлял 26 тысяч человек.
"Национальный регистр похищенных или пропавших без вести сообщает о 29,9 тысячи случаев на октябрь 2016 года, 82,71% из них сконцентрированы в 11 штатах", — говорится в сообщении комиссии в микроблоге в Twitter.
Также комиссия сообщила, что за последние 10 лет в стране были обнаружены 855 тайных захоронений, откуда были извлечены останки более 1,5 тысячи человек. Пока опознаны около 800 трупов.