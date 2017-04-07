Число пропавших без вести в Мексике увеличилось почти до 30 тысяч человек

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Число людей, пропавших без вести в Мексике, в основном в результате действий преступных группировок, на конец 2016 года составило почти 30 тысяч человек, сообщает национальная комиссия по правам человека этой латиноамериканской страны.

В конце 2013 года этот показатель составлял 26 тысяч человек.

"Национальный регистр похищенных или пропавших без вести сообщает о 29,9 тысячи случаев на октябрь 2016 года, 82,71% из них сконцентрированы в 11 штатах", — говорится в сообщении комиссии в микроблоге в Twitter.

Наибольший рост числа исчезновений зафиксирован в штате Тамаулипас, который отмечен ростом насилия из-за своей близости к США, куда различные преступные группировки доставляют наркотики. Сейчас там пропавшими без вести числятся более 5,5 тысячи человек. На втором и третьем месте идут штаты Мехико (более 2,9 тысячи) и Халиско (свыше 2,5 тысячи).

Также комиссия сообщила, что за последние 10 лет в стране были обнаружены 855 тайных захоронений, откуда были извлечены останки более 1,5 тысячи человек. Пока опознаны около 800 трупов.