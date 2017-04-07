Япония на два года продлит односторонние санкции против КНДР

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония решила продлить на два года односторонние санкции против КНДР, передает в пятницу агентство Киодо.

По данным агентства, санкции предусматривают полный запрет на импорт северокорейских товаров и заход в порты Японии судов КНДР.

Помимо участия в международных санкциях против Пхеньяна по решениям СБ ООН, Япония применяет собственные меры давления в связи с непрекращающимися ядерными и ракетными разработками Северной Кореи.

Кроме того, в тупике находятся переговоры Токио и Пхеньяна о судьбе японских граждан, похищенных КНДР в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. В феврале 2016 года северокорейская сторона прекратила повторное расследование в этом вопросе в ответ на санкции со стороны Японии, направленные на прекращение ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Всего японское правительство насчитывает 17 граждан Японии, ставших жертвами похищений, в причастности к которым подозревают агентов северокорейских спецслужб. Японцев вывозили тайно в Северную Корею, чтобы использовать их личные данные для внедрения шпионов в Южную Корею под видом японцев, а также для преподавания японского языка сотрудникам разведки КНДР.

Северная Корея не имеет в Японией дипломатических отношений. В 80-е годы главным камнем преткновения на пути переговоров о нормализации японо-северокорейских отношений была компенсация, которую требовал Пхеньян за ущерб от японского колониального господства в Корее 1910-1945 годов. В настоящее время препятствием для этого стал уже вопрос о похищенных гражданах Японии.

В начале этого столетия КНДР признала факт похищения японцев, принесла свои извинения и разрешила пятерым жертвам похищения посетить родину. Обратно они уже не вернулись, а Токио стал требовать нового расследования и возвращения остальных оставшихся в живых похищенных. Ядерные и ракетные испытания Пхеньяна, которые проводятся под предлогом защиты от США, не дают японцам возможности улучшить отношения с КНДР.

Как сообщалось ранее, 5 апреля на восточном побережье КНДР был проведен пуск новой баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 60 километров и упала в Японском море. Предполагается, что пуск был неудачным, но вызвал резкую реакцию в Японии и других странах.