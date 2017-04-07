В Венесуэле два десятка человек пострадали в ходе оппозиционного марша

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Не менее 18 человек получили ранения в ходе столкновений с силами безопасности на марше оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, сообщил мэр муниципии Чакао Рамон Мучачо.

Оппозиция проводила уже второй за последние несколько дней марш протеста против правительства и президента Николаса Мадуро. Ранее глава оппозиционного парламента страны Хулио Борхес сообщил о ранении более чем 50 человек в ходе столкновений с полицией во время манифестации во вторник.

По словам Мучачо, 10 человек доставлены в госпитали с различными травмами, остальные получили либо ранения дробью, либо удушье от слезоточивых газов, либо ожоги.

"Мы призываем к миру, к терпимости, и в первую очередь – национальное правительство, которое больше всего ответственно за происходящее в Венесуэле, чтобы оно открыло демократический путь, путь выборов и этим способствовало возвращению мира в Венесуэлу", — приводит заявление Мучачо портал Nacional.

Ранее постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) на чрезвычайной сессии одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране.

Причиной созыва экстренной сессии стало решение Верховного суда (ВС) Венесуэлы о передаче функций законодательной власти от оппозиционного парламента самому суду. Однако позднее ВС пересмотрел свое решение после заявления генерального прокурора страны Луисы Ортеги, которая назвала его неконституционным.