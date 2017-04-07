Росфинмониторинг установил каналы финансирования более 380 боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг передал российским правоохранительным органам данные о каналах финансирования более чем 450 иностранных боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и другими группировками, сообщил в четверг заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Росфинмониторинг передал правоохранительным органам данные о каналах финансирования 382 иностранных боевиков, которые примкнули к ИГ*, а также 82 членов связанных с ИГ* группировок, действующих в РФ", — сказал Феоктистов, выступая в Организации американских государств.