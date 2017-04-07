СМИ: советник Трампа купила роскошный особняк по соседству с Клинтон

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в минувшие выходные купила роскошный особняк стоимостью 8 миллионов долларов недалеко от центра Вашингтона, сообщает журнал Washingtonian.
Сделка по покупке дома была заключена 2 апреля, сообщает издание. Прежним владельцем особняка был бывший исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Моинуддин Ахмад Куреши, который ушел из жизни в прошлом году.
Ранее стало известно, что состояние Конуэй вместе с супругом составляет около 39,3 миллиона долларов.