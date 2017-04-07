Выручка ИГ* от торговли углеводородами сократилась наполовину благодаря ВКС

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Выручка ИГ* от торговли углеводородами в прошлом году сократилась наполовину в результате воздушных ударов ВКС РФ по позициям террористов, заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Уничтожение инфраструктуры ИГ*, в том числе 200 нефтеперерабатывающих заводов и 3 тысяч цистерн, позволило существенно снизить финансовые возможности группировки. В результате воздушной кампании выручка террористов от торговли углеводородами сократилась в прошлом году наполовину", — сказал он, выступая в Организации американских государств (ОАГ).

Как подчеркнул Феоктистов, "террористы вынуждены искать новые источники доходов". По его словам, "это означает, что мировое сообщество должно прикладывать больше усилий по пресечению финансирования террористов".

*Террористическая организация, запрещенная в России.