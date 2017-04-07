Пресс-секретарь Трампа чуть не упал из-за турбулентности на борту №1

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер во время брифинга с журналистами на борту президентского лайнера потерял равновесие, разлил кофе и чуть не упал из-за сильной турбулентности, говорится в сообщении президентского пула.

Автор сообщения, журналист Джош Доуси из издания Politico отметил, что Спайсер потерял равновесие на восемь секунд, а сам импровизированный брифинг на самолете прервался на 15 секунд.

"Во время общения с прессой Спайсер потерял равновесие на восемь секунд, поскольку самолет оказался в зоне жесткой турбулентности. Его кофе отлетел в сторону и ударился об стену. Это прервало общение с прессой на 15 секунд. Он (Спайсер) в конечном счете восстановил равновесие, схватившись за стену, а ваш корреспондент пула помог ему усесться в кресло", — написал Доуси.

Самолет Трампа летел из Вашингтона во Флориду, где президент США встречается с председателем КНР Си Цзиньпином.