Россия выступает за расширение сотрудничества между ООН и ФАТФ

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Россия выступает за более широкое сотрудничество между ООН и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Россия последовательно выступает за более широкое практическое сотрудничество между ООН и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с финансированием ИГ*. При пересмотре мандата ФАТФ в 2012 году у нас было понимание, что ФАТФ должна быть в состоянии быстро реагировать на наиболее срочные вызовы и угрозы, связанные с международным терроризмом", — сказал он, выступая на конференции в Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что "нет альтернативы объединению усилий в борьбе с международным терроризмом и его финансировании".

"Мы призываем наших партнеров выполнять эту работу без политизации и двойных стандартов, нацелиться на создании широкой антитеррористической коалиции, что предложил президент РФ Владимир Путин, выступая на 70-й сессии генассамблеи ООН", — добавил Феоктистов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.