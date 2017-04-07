МИД России: ИГ* начало получать доходы от афганской наркоторговли

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Новым источником доходов террористов "Исламского государства"* (запрещенная в РФ организация) стал незаконный оборот наркотиков в Афганистане, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Учитывая значительное разрушение энергетической инфраструктуры ИГИЛ* (группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ), очень важно оставаться бдительным против их попыток увеличить ранее незначительные финансовые потоки, или попыток заполучить новые. Один из новых источников (дохода) — это незаконный оборот наркотиков в Афганистане, особенно в северных провинциях, которые ИГИЛ* пытается взять под свой контроль", — сказал Феоктистов, выступая на конференции Организации американских государств в Вашингтоне.

По его словам, "объемы производства наркотиков в Афганистане значительно увеличились в 2016 году, итоговая стоимость оценивается в 110 миллиардов долларов, эта информация вызывает особую озабоченность".

*Террористическая организация, запрещенная в России.