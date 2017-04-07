Россия предложила ввести эмбарго против территорий, подконтрольных ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Россия предлагает ввести торговое и экономическое эмбарго против территорий, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в четверг заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Финансовое и экономическое уничтожение ИГ* требует эффективного внедрения резолюций 2199 и 2253 Совета Безопасности ООН, нацеленных на укрепление усилий по прекращению незаконной поддержки ИГ* и связанных с нею групп, включая незаконную торговлю нефтепродуктами, оружием, антиквариатом", — сказал он, выступая в Организации американских государств (ОАГ).

Как сообщил Феоктистов, "Россия предлагает пойти дальше и ввести всестороннее торговое и экономическое эмбарго в отношении подконтрольных ИГ* территорий в соответствии со статьей 41-й Хартии ООН".

Главной целью этой инициативы Феоктистов назвал "пресечение финансовой поддержки ИГ* путем создания основ для международного режима, который распространялся бы на все виды экономической и материальной поддержки террористов". Он подчеркнул, что также речь идет о введении жестких санкций СБ ООН в отношении нарушителей данного режима.

По его словам, "важнейшим элементом этого эмбарго станет укрепление пограничного контроля в соседних с Сирией и Ираком государствах".

Феоктистов отметил, что "комитет (ООН — ред.) по санкциям против ИГ* и "Аль-Каиды"* должен будет следить за соблюдением санкционного режима и тщательно расследовать его нарушения".

*Террористические организации, запрещенные в России.