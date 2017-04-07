МИД РФ: ИГ* может использовать Латинскую Америку как транзитную территорию

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Латинская Америка и страны Карибского бассейна могут быть использованы террористами "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ организация) в качестве "транзитной территории", Москва призывает партнеров к бдительности, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Государства, которые в настоящий момент не столкнулись с прямой угрозой со стороны ИГИЛ* (ИГ, запрещена в России), включая Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, могут быть использованы в будущем в качестве транзитной территории в сложных схемах путешествий маршрутов контрабанды, как и передвижения средств, используя каналы", — сказал Феоктистов, выступая на конференции в Организации американских государств в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что Москва призывает партнеров в регионе "быть бдительными к любым возможным попыткам ИГИЛ* получить доступ к их финансовым системам или другой важной инфраструктуре".

*Террористическая организация, запрещенная в России.