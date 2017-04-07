МИД РФ: ИГ* может использовать Латинскую Америку как транзитную территорию

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Латинская Америка и страны Карибского бассейна могут быть использованы террористами "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ организация) в качестве "транзитной территории", Москва призывает партнеров к бдительности, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.
Дипломат отметил, что Москва призывает партнеров в регионе "быть бдительными к любым возможным попыткам ИГИЛ* получить доступ к их финансовым системам или другой важной инфраструктуре".
*Террористическая организация, запрещенная в России.