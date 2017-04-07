В ЛНР назвали блокаду со стороны Киева признанием независимости республик

ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий воспринимает блокаду со стороны Киева как признание независимости ДНР и ЛНР.

"Этот поступок мы расцениваем как признание независимости двух республик. Потому что история не знает, чтобы внутри одной страны проводилась блокада против своего же населения", — говорится в интервью главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Глава ЛНР подчеркнул, что подписав соответствующий указ, президент Украины Петр Порошенко фактически объявил жителям страны, что отказывается от населения ЛНР и ДНР.

"Подчеркиваю: от жителей народных республик Донбасса", — уточнил Плотницкий.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил предложение президента страны Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.