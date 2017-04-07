В ЛНР назвали блокаду со стороны Киева признанием независимости республик

ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий воспринимает блокаду со стороны Киева как признание независимости ДНР и ЛНР.
Глава ЛНР подчеркнул, что подписав соответствующий указ, президент Украины Петр Порошенко фактически объявил жителям страны, что отказывается от населения ЛНР и ДНР.
"Подчеркиваю: от жителей народных республик Донбасса", — уточнил Плотницкий.
Позднее Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил предложение президента страны Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.