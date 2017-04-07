В Нью-Йорке призвали не подражать Трампу, признавшемуся в "зацепинге"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава транспортной полиции Нью-Йорка призвал жителей мегаполиса не подражать примеру президента США Дональда Трампа, который признался, что в юности катался между вагонами составов метро.New York Times, уроженец Нью-Йорка Трамп рассказал, что в юности ездил на городском метро и так хорошо изучил его устройство, что "часто катался между вагонами".
Воспоминания Трампа не остались без внимания главы транспортного отдела нью-йоркской полиции Джозефа Фокса, оперативно отреагировавшего на материал издания.
"Зацепинг" — это способ передвижения на транспорте, при котором человек цепляется к транспортному средству снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы, что несет опасность для жизней как самих нарушителей, так и окружающих. Зачастую подобные случаи заканчиваются трагически.