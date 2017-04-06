В ДНР назвали заказчика убийств Гиви и Моторолы

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. За убийствами лидеров ополченцев Арсена Павлова и Михаила Толстых — "Моторолы" и "Гиви" — стоял высокопоставленный сотрудник СБУ Алексей Петров, сообщила пресс-секретарь МГБ самопровозглашенной ДНР Мария Петрова. Ее заявление цитирует телеканал "Россия 24".

По ее словам, в структуре департамента контрразведки СБУ находились особые отряды, ведущие "террористическую войну" против Донбасса. Эти отряды, как утверждают в ДНР, создавались при финансовой поддержке США.

Пресс-секретарь МГБ также рассказала, что вскоре после убийства Толстых, 14 февраля 2017 года, Алексей Петров был назначен на пост главы департамента контрразведки. Новая должность позволяет ему координировать террористическую деятельность с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями США, заявила Петрова.

Командир батальона ДНР "Спарта" Арсен Павлов, известный под позывным "Моторола", погиб в октябре 2016 года при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. Командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в результате взрыва 8 февраля 2017 года.