Тиллерсон заявил, что Китай должен найти возможность повлиять на КНДР

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Китай найти возможность повлиять на КНДР и стать частью "новой стратегии" в отношении Северной Кореи.

"Мы надеемся, что Китай найдет способ повлиять на действия КНДР … и, используя свое влияние в Совбезе ООН, он может стать частью новой стратегии в отношении безответственного поведения Северной Кореи и обеспечению безопасности, стабильности и экономического процветания в регионе Северо-Восточной Азии", — сказал Тиллерсон журналистам после прибытия во Флориду председателя КНР Си Цзиньпина.

По его словам, при условии желания совместной работы, США признают "сложности", которые Китай может представлять для интересов США. В связи с этим он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать своих граждан и интересы от кибератак.

"Где у нас есть разногласия, в том числе по вопросам религиозных свобод и гражданских прав, США будут сохранять жесткую и четко позицию угрозы … Администрация Трампа готова работать с Китаем исходя из принципов взаимного уважения, безопасности и взаимной выгоды, но мы не будем избегать откровенных обсуждений, которые необходимы для снижения наших разногласий", — сказал госсекретарь США, предваряя переговоры двух лидеров.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с двухдневным визитом в США, где проведет первые переговоры с победившим на президентских выборах Дональдом Трампом.