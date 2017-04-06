Мексика попросила США не вмешиваться в ее предвыборный процесс

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай попросил власти США не оказывать влияния на предвыборный процесс в латиноамериканской стране.

Ранее министр национальной безопасности США Джон Келли заявил, что возможный приход к власти в Мексике после президентских выборов 2018 года левых сил не был бы хорош ни для самой Мексики, ни для США. По данным некоторых социологических опросов, кандидат от левых Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует как возможный победитель на этих выборах.

"У меня был открытый разговор с министром Келли относительно его вчерашних комментариев, я ему уважительно, но четко сказал, что выборные решения касаются только мексиканцев, и что мы ожидаем со стороны США уважения к нашему избирательному процессу", – заявил Видегарай на пресс-конференции в Вашингтоне, где он проводит переговоры с американскими чиновниками и сенаторами. Она транслировалась в интернете.

По сообщению МИД Мексики, в ходе встречи с Келли обсуждались вопросы двусторонней повестки дня, в том числе миграция, пограничная тематика, сотрудничество в сфере безопасности. Видегарай вновь подчеркнул, что Мексика не намерена принимать высылаемых из США мигрантов из других стран Латинской Америки.