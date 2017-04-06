Сенат одобрил изменение правил, прекращающих дебаты по кандидату в ВС США

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат в четверг одобрил изменение собственных правил, позволяющее принять решение о прекращении дебатов по кандидатуре Нила Горсача на пост судьи Верховного суда США и приступить к окончательному голосованию.

Пятьдесят два сенатора из 100 поддержали идею о том, чтобы решение о прекращении дебатов принималось простым большинством, и только 48 высказались против. Это позволит уже в ближайшее время решить вопрос о прекращении дебатов в течение 30 часов и об организации окончательного голосования, которое может состояться уже в пятницу.

Изменение в правилах потребовалось после того, как чуть ранее в четверг республиканцы не набрали необходимых 60 голосов для решения вопроса о прекращении дебатов.

В Верховном суде США в данный момент четыре назначенца президентов-демократов и четыре назначенца республиканских президентов плюс одно вакантное место в связи со смертью судьи Антонина Скалиа в 2016 году. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении на это место Горсача. В случае его утверждения в сенате преимущество в суде будет на стороне выдвиженцев республиканцев. Верховный суд играет большую роль в политической жизни США и нередко ставит точку в важнейших политических спорах.