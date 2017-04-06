Тиллерсон подчеркнет в Москве, что санкции останутся в силе, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнет в ходе визита в Москву, что санкции США против России по Украине и Крыму останутся без изменений, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Он будет оказывать давление по украинскому вопросу с тем, чтобы Россия соблюдала свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями, и повторит, что санкции будут действовать до того времени, как Россия обратит вспять действия, которые привели к санкциям. Также санкции по Крыму останутся в действии, пока там не будет изменений", — сказал представитель госдепартамента.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля.

США и другие страны ввели против России санкции из-за разногласий по Украине, Москва ответила своими контрмерами.