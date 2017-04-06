Тиллерсон готов встретиться с Путиным в ходе визита в Москву

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, если получит приглашение, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Встреча с (главой МИД Сергеем) Лавровым подтверждена. Конечно, если будет приглашение встретиться с Путиным, он так и сделает", — сказал представитель госдепартамента. Он напомнил, что прошлому госсекретарю Джону Керри обычно предоставлялась подобная возможность.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля.