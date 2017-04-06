Итальянская береговая охрана спасла 1350 мигрантов в Средиземном море

РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Более 1300 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу через итальянское побережье, спасены в четверг в Средиземном море, сообщила служба береговой охраны Италии.

Итальянская береговая охрана координирует международные усилия по оказанию помощи мигрантам, терпящим бедствие в Сицилийском проливе. Однако спасение зачастую напоминает абордаж, когда пассажиры с переполненных лодок практически штурмуют спасательные корабли ради того, чтобы оказаться на европейском берегу.

Спасенные мигранты общим числом 1350 человек пытались пересечь 160-километровый пролив между Сицилией и побережьем Туниса на пяти надувных плотах, шести деревянных лодках и барже. На одном из плавсредств спасатели обнаружили мертвое тело.

Помощь была оказана в рамках 12 спасательных операций при участии буксира, торговых судов, буксира, кораблей итальянской береговой охраны и ряда неправительственных организаций.

В конце марта Ливия, которая является для африканских мигрантов "окном в Европу", запросила у Италии и Евросоюза помощь на общую сумму 800 миллионов евро на борьбу с этим феноменом. В пакете помощи значатся радары, вертолеты, внедорожники, катера и спутниковые телефоны.

Как ранее сообщил журналистам европейский дипломат, ЕС может передать Ливии старое оборудование или даже имущество, конфискованное у перевозчиков мигрантов.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.