В Госдепе рассказали, зачем Тиллерсон звонил Лаврову

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь Рекс Тиллерсон звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы узнать точку зрения Москвы на события в сирийском Идлибе, рассказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

Он отметил, что инцидент отразится на отношениях России и США.

"То, как быстро или медленно они будут развиваться и в каком направлении, будет зависеть от того, что госсекретарь Рекс Тиллерсон услышит во время предстоящего визита в Москву", — добавил представитель госдепа.

"Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, настало время пересмотреть вопрос о поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада. Россия несет ответственность, особую ответственность, как гарант перемирия", — заключил представитель госдепартамента.

Сам Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон располагает данными, которые подтверждают, что "ответственность за химатаку в Идлибе несет режим Асада".

Ранее оппозиция заявила, что в провинции Идлиб жертвами атаки с применением химического оружия стали 80 человек. Вину они возложили на правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

В российском Минобороны заявили, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Позднее Россия представила в Совбез ООН проект резолюции по расследованию сообщений об атаке. Также свой проект вынесли США, Франция и Великобритания.