Депутат сейма сравнил Литву с пустыней Сахара из-за массовой эмиграции

ВИЛЬНЮС, 6 апр — РИА Новости. Лидер литовской парламентской партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис сравнил балтийскую республику с пустыней Сахара из-за массовой эмиграции граждан, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Статистика малонаселенных районов Литвы уже напоминает пустыню Сахару: от двух до пяти человек приходится на один квадратный километр, хотя по данным ООН, Литва относится к наиболее комфортным для жизни краям", — написал политик в соцсети. По его словам, 45% территории Литвы классифицируется как малонаселенные пункты.

По данным департамента статистики, в связи с массовой эмиграцией с 1990 года число жителей Литвы сократилось с 3,7 миллиона до 2,8 миллиона человек.

Он отметил, что в Литве нет катастроф, войн, не случается засуха, страна богата плодородной землей. "Что же случилось? Ученый межвоенного периода, геополитик Казис Пакштас посчитал, что в Литве к 2020 году будет проживать 8 миллионов человек. Однако примерные статистические данные показывают, что наибольшее число жителей в Литве проживало (когда республика находилась в составе Российской империи — ред.)", — добавил он.

Как утверждает депутат, "до Первой мировой войны в литовских губерниях проживало почти 4 миллиона человек, и практически к такому же количеству мы приблизились и в 1990 году". Тогда в Литве, по информации Жемайтайтиса, проживали 3,8 миллиона жителей.

По данным департамента статистики, в прошлом году из Литвы эмигрировали 50,3 тысячи постоянных жителей. По сравнению с данными за 2015 год, число эмигрирующих людей увеличилось на 13% или 5,8 тысячи человек.