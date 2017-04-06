Лукашенко объяснил, как Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на газ

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расхождение между предлагаемой Москвой ценой на российский газ и желаемой Минском ценой будет компенсирована за счет реэкспорта российской нефти белорусской стороной.

"То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы (с президентом РФ 3 апреля — ред.) нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир". Он подчеркнул, что "на нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас проблем нет и не будет".

"Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе", — продолжил белорусский лидер. "Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают", — констатировал Лукашенко.

Ранее вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия договорилась с РФ о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн с текущего года до 2024 года включительно. При этом он отмечал, что до 2019 года включительно из этих 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 миллионов тонн будут "перетаможиваться". Вице-премьер не уточнял суть этого процесса, однако подчеркнул, что пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет Белоруссии.