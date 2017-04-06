В Страсбурге Фийона обсыпали мукой перед началом встречи с избирателями

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидата в президенты Франции, экс-премьера страны Франсуа Фийона обсыпали мукой незадолго до начала встречи с избирателями в городе Страсбург на северо-востоке страны, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в зале, где в ближайшее время должна начаться встреча.

Кандидат в президенты, окруженный толпой, зашел в зал и здоровался со сторонниками, когда к нему приблизился молодой человек и высыпал в лицо экс-премьеру муку. Сообщается, что на юноше была надета футболка "Студенты за Фийона".

François Fillon a été enfariné à Strasbourg pic.twitter.com/TDZ5xQ5rL6 — BFMTV (@BFMTV) 6 апреля 2017 г.

​На кадрах телеканала видно, что сопровождавшая Фийона женщина, возможно, обеспечивавшая его безопасность, повалила хулигана на пол.

Выборы президента Франции пройдут в два тура: первый состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

Согласно многочисленным опросам, в первом туре голосования Фийон придет третьим, уступив лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министру экономики Эммануэлю Макрону. В случае если экс-премьер все же окажется во втором туре, ему прочат победу над Ле Пен.

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