В Индии нашли девочку-маугли, жившую с обезьянами в лесу

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Индийская полиция пытается выяснить личность девочки, жившей в лесу с обезьянами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, индийские спасатели обнаружили истощенную девочку 10-12 лет в январе в лесу на севере Индии. Она вела себя, как животное: ходила на четвереньках, не носила одежду, ела с пола. Она также не умела говорить. Когда спасатели забирали девочку из леса, на них напала стая обезьян, которая пыталась их отогнать от ребенка.

Сейчас девочка находится в больнице. Полиция выясняет, кто ее родители и как она оказалась в лесу одна.