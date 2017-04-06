В ЕС считают необходимым проверить все сообщения о похищении людей в Чечне

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Необходимо безотлагательное и тщательное расследование всех сообщений о похищении людей в Чечне для привлечении виновных к ответственности, заявил в четверг пресс-секретарь Европейской службы внешних связей.

На днях в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли, сообщалось также о массовых похищениях. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Необходимо безотлагательное, эффективное и тщательное расследование всех сообщений о похищении и убийстве гомосексуалистов в Чеченской республике, чтобы привлечь к ответственности всех, кто будет признан виновным или соучастником подобных преступлений", — приводит слова пресс-секретаря отдел прессы и информации представительства ЕС в России.

По словам представителя, если нарушения прав человека подтвердятся, они добавятся к длинному списку нарушений прав человека в Чечне.

"Российские власти на всех уровнях взяли на себя международные обязательства в области прав человека, которые обязывают их обеспечить безопасность всех лиц, которым может угрожать опасность в Чечене из-за их сексуальной ориентации", — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в Генпрокуратуру с запросом о том, поступали ли в ведомство обращения в связи с похищениями людей на территории Чечни. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.