Забастовка против политики президента Аргентины парализовала страну

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Аргентина в четверг парализована всеобщей забастовкой против проводимой правительством президента Маурисио Макри экономической политики.

По сообщению венесуэльского портала Universal, наиболее сложная ситуация складывается в столице Буэнос-Айресе. Там не работает общественный транспорт, банки и магазины.

Портал Nacion отмечает, что манифестанты перекрыли движение по знаменитому Панамериканскому шоссе. В результате разгона жандармерией участников акции шесть человек были задержаны, еще четверо получили ранения.

Также закрыт международный аэропорт Буэнос-Айреса "Эсейса". Сейчас вылеты из него отменены, аэропорт лишь принимает те рейсы, которые уже подлетают к столице.

Забастовка проходит на фоне начавшегося в четверг Всемирного экономического форума (ВЭФ) для Латинской Америки. Он проходит в одном из отелей аргентинской столицы. Форум открыл президент Макри, который не смог обойти тему протестов. "Как хорошо, что мы здесь, и можем работать", — сказал глава Аргентины, открывая мероприятие.

Профсоюзы заявляют об ухудшении качества жизни людей, которое наступило, по их мнению, после прихода к власти Макри и завершения 12-летнего периода правления левых правительств Нестора Киршнера и Кристины Киршнер в 2015 году. Одним из главных поводов для недовольства является увеличение доли импорта товаров в Аргентину, что, как считают профсоюзные объединения, убивает национальное производство.