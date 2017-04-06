Эрдоган назвал Европу "загнивающим континентом"

АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Европа исчерпала себя и превратилась в "загнивающий континент", заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Европа сегодня — это загнивающий континент, ей уже нечего сказать ни Турции, ни мировому сообществу. Европа исчерпала себя и пришла в состояние, за которое ей придется дорого заплатить. Отвергнуты ценности, которые европейцы отстаивали веками", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в провинции Балыкесир.

По его словам, сегодня в европейских странах нарушаются права человека, там не считаются с нормами демократии. Европа – это уже центр не демократии, а насилия и нацизма, добавил турецкий лидер.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля. Ранее Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.