Москва пытается испортить отношения Украины и Венгрии, заявил Климкин

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается испортить отношения Украины и Венгрии. Об этом он написал в своем Twitter.

З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.Рішуче засуджую цей акт вандалізму.Робимо все, щоб знайти винних — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017 г.

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Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати укр-пол відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017 г.

​Влияние России Климкин усмотрел в факте повреждения венгерского флага неподалеку от города Берегово в Закарпатской Украине. "Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить отношения Украины и Польши взялась за наши дружеские отношения с Венгрией", — написал он.

Глава украинского МИД также осудил акт вандализма в отношении венгерского флага и заверил, что в настоящий момент делается все возможное, чтобы установить личности виновных.

Представители украинского внешнеполитического ведомства не в первый раз видят в происшествиях подобного рода российский "след". Так, после обстрела польского консульства в Луцке 29 марта 2017 года посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что эта акция была "провокацией" России.