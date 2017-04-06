СМИ: в Венесуэле во время протестов ранены больше двух десятков человек

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Власти университета штата Карабобо на севере Венесуэлы сообщили в четверг о 26 раненых в ходе протестов у здания учебного заведения, сообщает портал Universal.

Декан юридического факультета Давид Рутман сообщил, что 12 человек получили ранения дробью. Не менее четырех студентов были задержаны полицией, ворвавшейся на территорию университета, сообщает издание. Сейчас занятия приостановлены.

Ректор университета Джесси Диво выразила протест против нарушения неприкосновенности территории университета. Губернатор Карабобо Франсиско Амелиач сообщил, что намерен просить проверки действий правоохранительных органов.

Между тем, в столице Каракасе в четверг ожидается очередной марш оппозиции против правительства президента Николаса Мадуро. В связи с этим были закрыты въезды в город, чтобы помешать приезду сторонников оппозиции из других частей страны.

Несмотря на противодействие полиции, участники акции сейчас направляются из разных частей Каракаса к развязке на магистрали имени Франсиско Фахардо — одной из центральных в Каракасе.